Мороз до минус 9 градусов и снег ждут Петербург 7 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали синоптики, в Санкт-Петербург на Рождество пришли морозы, правда, не такие сильные, как ожидалось. Ждем 7 января 2023 года температура воздуха в Северной столице приблизится к отметке в минус 10 градусов, но не перейдет ее. Куда холоднее окажется за городом. Об этом сообщили в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона, медленно уходящего на юг. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, и местами вновь пройдет небольшой снег, - рассказали специалисты.

Днем в Петербурге в пределах минус 7-9 градусов, по Ленинградской области около 7-12 градусов ниже нуля, но местами до 15-20 градусов мороза. Ветер будет легкий, юго-восточный 1-6 метров в секунду.