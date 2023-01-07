Ладога защитила Петербург от 29-градусных морозов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Если бы не Ладожское озеро, Санкт-Петербург замерз в почти 30-градусном морозе. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Он пояснил, что выражение синоптиков: "Ладога работает", неспроста. Действительно, Ладога помогает задерживать лютые холода и сохранять в городе на Неве относительно теплую погоду.

- Это Ладога защищает и Санкт-Петербург и Карельский перешеек от морозов. По области морозы сегодня от минус 20 до минус 29 градусов, - отметил Колесов.

Синоптик пояснил, что в очень холодную погоду происходит образование облаков над Ладогой и при определенных направлениях северо-восточного ветра начинается вынос с акватории облаков, снега и тепла.

А в ближайшие сутки сменится ветер и будущая ночь станет самой холодной в Петербурге с начала зимы. Ожидается, что температура воздуха опустится до минус 20 градусов.