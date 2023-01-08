Четыре новых поликлиники откроют в Петербурге в 2023 году

В 2023 году в Петербурге откроют еще четыре поликлиники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Петербурге заработают четыре новых поликлиники. Как уточнили в пресс-службе Смольного, речь о медучреждениях в двух районах: Невском и Выборгском. Детская и взрослая поликлиники начнут работу в здании на Союзном проспекте, остальные две – в недавно построенном микрорайоне «Северная долина». По данным властей, особенно среди горожан востребованы именно терапевты.

- Кроме поликлиник в 2023 году в городе заработают семь малоформатных объектов здравоохранения. Это кабинеты педиатров, терапевтов и врачей общей практики. Их разместят в новых жилых комплексах в трех районах: Адмиралтейском, Калининском и Красногвардейском, - рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

У Смольного уже есть планы по строительству больниц до 2026 года. Всего к этому моменту должно заработать 21 новое медучреждение. Кроме этого чиновники отчитываются, что продолжают менять старые оборудования в поликлиниках. Например, в 2022 году обновления коснулись более 80 медучреждений. Также на бюджетные деньги ремонтируются сами здания поликлиник.

- До 2025 года город выделит 15 миллиардов рублей, чтобы укрепить материально-техническую базу больниц. Из этой суммы 6,3 миллиарда уйдет на покупку оборудования для 160 медучреждений, - добавляют в Смольном.