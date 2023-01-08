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НовостиОбщество8 января 2023 12:27

Сеть из 18 центров онкологической помощи организовали в поликлиниках Петербурга

Эти центры могут провести даже химиотерапию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Центры онкологической помощи организовали в районных поликлиниках Петербурга.

Центры онкологической помощи организовали в районных поликлиниках Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сеть из 18 центров онкологической помощи организовали в разных районных поликлиниках Петербурга. Эту работу начали в 2019 году и закончили в 2022-м. По итогам минувшего года центры заработали в трех медучреждениях: Александровской больнице и в городских поликлиниках №3 и №39. Там установили современное оборудование. Теперь врачи могут провести химиотерапию даже в условиях дневного стационара. Кроме этого там доступны услуги биопсии, УЗИ, томографии, маммографии, дерматоскопии, а также многочисленные исследования в лаборатории.

- Районные центры помогут уменьшить сроки диагностики онкологических заболеваний, рак можно будет выявить на ранних стадиях, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что создание центров онкопомощи в Петербурге выполнили в рамках региональной программы по борьбе с раковыми заболеваниями. Записаться в медучреждения можно уже сейчас.