Воскресшей после усыпления овчарке нашли нового хозяина в Петербурге

Пес Цезарь, воскресший после усыпления, нашел нового хозяина и дом. Фото: Евгения Иконникова

Рождественская история со счастливым концом – воскресшая после усыпления овчарка нашла новый дом. Напомним, полуживого девятилетнего Цезаря обнаружили в сугробе в декабре 2022 года. Его хозяин испугался, что у пса отказывают лапы и подумал, что у него онкология. Мужчина вызвал нелегального ветеринара на усыпление, тот ввел собаке инъекции и обещал кремировать, но вместо этого выкинул тело на улицу. К счастью, Цезаря нашли волонтеры, за месяц его поставили на ноги.

Цезарь освоился в новых владениях. Фото: Евгения Иконникова

- Его отдали очень доброй женщине Светлане, она живет на границе с Ленобласти. У нее большой опыт работы с собаками, - рассказала «КП-Петербург» волонтер Евгения Иконникова из приюта «Полянка», который выходил пса. – Плотник уже делает пандус для Цезаря, чтобы ему было удобно подниматься в дом. Живет он теперь только внутри, потому что у прошлого хозяина он отморозил органы. Проблем с суставами у собаки практически нет, на минимальном уровне. Осталось справиться с кожными заболеваниями. И к лету Цезарь будет как огурчик и сможет спокойно охранять дом.

Евгения добавляет, что прошлый хозяин собаки больше не писал ей. Мужчина закрылся от СМИ после огласки истории. Что касается заявления волонтеров, отправленное в прокуратуру с просьбой наказать ветеринара, то оно все еще находится на рассмотрении.