20-сантиметровый тромб удалили пациенту в Ленинградской областной больнице

20-сантиметровый тромб удалили жителю Ленобласти во время новогодних праздников. Фото: 47lokb.ru

Медики Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) удалили 20-сантиметровый тромб у пациента с язвой. 35-летнего мужчину госпитализировали на новогодних праздниках. Во время дополнительного обследования врачи поняли, что жуткую боль у него вызывает длинный тромб диаметром в два сантиметра, расположенный в легочной артерии. Он почти полностью перекрыл кровоток к легким, пациент совсем обессилел. Было решено делать срочную операцию. К счастью, все закончилось хорошо.

- Специалисты выполнили срединную стернотомию (рассекли грудину – прим.ред.), подключили аппарат искусственного кровообращения, вскрыли ствол легочной артерии и удалили 20-сантиметровый тромб. Иначе он мог распространиться и в другую легочную артерию, - делятся в пресс-службе ЛОКБ.

Добавим, что операцию возглавлял Демис Граматиков, помогали ему самые опытные кардиохирурги 47 региона.