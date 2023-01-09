Петербуржцы оказались самыми заинтересованными в IT-сфере среди всех россиян

Петербуржцы интересуются ИТ-сферой больше других в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга оказались самыми заинтересованными в IT-сфере среди всех россиян. Специалисты сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, что 90 процентов петербуржцев интересуются IT. В то время, как по стране средний показатель меньше на 4 процента.

- Примечательно, если бы респонденты-петербуржцы могли вернуться в школьные годы и посвятить свою карьеру ИТ, то 39 процентов выбрали бы профессию разработчика программ для ИИ, 30 процентов - аналитика данных, 24 процента - специалиста по кибербезопасности, 29 процентов- разработчика игр, 22 процента - разработчика сайтов и мобильных приложений, - говорится в исследовании.

Среди самых интересных областей, петербуржцы выделяют искусственный интеллект, автоматизацию процессов и разработку сайтов и приложений. При этом по мнению каждого второго петербуржца ИТ профессию можно освоить за 2-3 года после окончания онлайн-курсов, главное – желание. Каждый третий считает, что все зависит от таланта.