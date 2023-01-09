Петербург вошел в топ-3 самых популярных направлений для отдыха после Нового года

Петербург оказался среди самых популярных направлений для отдыха после Нового года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Длинные новогодние выходные закончились. Порой они так изматывают, что после отдыха хочется еще отдохнуть. Так, сервис для поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда планируют россияне отправиться отдыхать после Нового года. Выяснилось, что Санкт-Петербург входит в тройку лидеров самых популярных направлений.

- 25,5 процента пассажиров железнодородного транспорта после Нового года планируют отправиться в Москву. Средняя стоимость билета на человека в одну сторону составила 3,4 тысячи рублей. Чаще всего билеты в столицу покупают из Петербурга, Краснодара и Симферополя, - говорится в исследовании аналитиков.

На втором месте оказался Петербург. В него собирается отправиться каждый десятый пассажир. В среднем билет до Северной столицы стоит 3,2 тысячи рублей. Тройку лидеров завершает город Сочи. Также среди популярных оказались Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар.