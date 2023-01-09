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НовостиОбщество9 января 2023 8:56

Петербург вошел в топ-3 самых популярных направлений для отдыха после Нового года

Лидером рейтинга стала Москва
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург оказался среди самых популярных направлений для отдыха после Нового года

Петербург оказался среди самых популярных направлений для отдыха после Нового года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Длинные новогодние выходные закончились. Порой они так изматывают, что после отдыха хочется еще отдохнуть. Так, сервис для поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда планируют россияне отправиться отдыхать после Нового года. Выяснилось, что Санкт-Петербург входит в тройку лидеров самых популярных направлений.

- 25,5 процента пассажиров железнодородного транспорта после Нового года планируют отправиться в Москву. Средняя стоимость билета на человека в одну сторону составила 3,4 тысячи рублей. Чаще всего билеты в столицу покупают из Петербурга, Краснодара и Симферополя, - говорится в исследовании аналитиков.

На втором месте оказался Петербург. В него собирается отправиться каждый десятый пассажир. В среднем билет до Северной столицы стоит 3,2 тысячи рублей. Тройку лидеров завершает город Сочи. Также среди популярных оказались Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар.