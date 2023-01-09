Полиция показала видео, как поддельные инкассаторы вскрывали банкоматы в Петербурге

Грабители тратили все украденные деньги на наркотики и дорогие машины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Следователи петербургского Главка МВД завершили расследование дела группы «черных инкассаторов», которые унесли из банкоматов в общей сложности 18 миллионов рублей. Дело было еще три года назад.

- 24 апреля 2019 года в гипермаркете на улице Олеко Дундича из банкомата путем подбора цифрового кода и ключа к сейфовой двери было похищено более восьми миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Второй банкомат был вскрыт в декабре того же года. Всего в группу входили трое человек: один водитель и два бывших инкассатора, знавших, как обращаться с банкоматами. Чтобы упростить задачу, один из мужчин устроился охранником в банк, банкоматы которого предполагалось вскрыть.

Все похищенные деньги злоумышленники тратили на наркотики, путешествия и азартные игры. А один из подельников купил себе «Мерседес».