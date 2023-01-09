По 20 человек в день получали травмы при падении на гололеде в Петербурге в начале января

По 20 человек в день получали травмы на гололеде в Петербурге в начале января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый день на протяжении всех новогодних праздников жители Санкт-Петербурга падали на гололеде. Кто-то ударялся легонько, а кому-то нужна была медицинская помощь. Как рассказал руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Игорь Беленький во время пресс-конференции, прошедшей 9 января 2023 года, в среднем ежедневно около 20 человек получали травмы и обращались за медпомощью после падения на гололеде.

- Точных данных о том, сколько человек получили травмы при падении на льду нет. Обычно это не более 20-30 процентов от общего количества поступивших. Это примерно по 20 человек в день, - пояснил Беленький.

Всего же ежедневно с различными травмами в больницу скорой помощи поступали по 40-45 человек. Из них госпитализация требовалась 8-10 пациентам. Специалисты отмечают, что нынешние новогодние праздники прошли при меньшем количестве травм, чем предыдущие.