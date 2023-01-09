Более 2 тысяч ДТП произошло в Петербурге за новогодние праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За новогодние праздники в Санкт-Петербурге произошло более 2 тысяч ДТП. Об этом 9 января 2023 года сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области. Что касается областных дорог, то там случилось свыше 600 аварий.

- С 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Петербурге произошло 2071 ДТП. Благо, обошлось без погибших, - рассказали в дорожной полиции.

Из этих 2 тысяч ДТП серьезными оказались 49. В них пострадали 62 человека, в том числе семеро детей.

В Ленинградской области за этот же период произошло 649 ДТП, из которых 38 оказались с пострадавшими. В результате серьезных аварий оказались ранены 48 человек, в том числе двое детей. Погибли шесть человек, среди которых один был ребенок.