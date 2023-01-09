Суд отклонил иск петербуржца из-за неработающего Apple Pay

В России теперь нельзя расплатиться с помощью Apple Pay Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С марта 2022 года для пользователей из России не доступна услуга Apple Pay. Житель Петербурга настолько возмутился ситуацией, что решил подать в суд на компании ООО «Эппл Рус» и Apple Distribution International Limited.

- Истец просил взыскать с ответчиков компенсацию за нарушение прав потребителя в размере 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина пользовался гаджетами иностранной компании с 2003 года. И он посчитал, что после запрета услуги бесконтактных платежей, он не может полноценно использовать устройства. Но суд установил, что сложившаяся ситуация не нарушает права потребителей.

Истец не предоставил никаких нужных доказательств о неудобствах, с которыми он столкнулся. Более того, суд учел тот факт, что услуга Apple Pay стала доступна только в 2016 году. То есть, петербуржец начинал пользоваться техникой этой компании, когда еще не знал о бесконтактных платежах.