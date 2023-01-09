Аэропорт Пулково принял более 570 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Самый большой пассажиропоток зафиксирован 8 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт Пулково обслужил 578 тысяч пассажиров во время новогодних праздников: с 30 декабря по 8 января. Это на 7% больше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом 9 января сообщает пресс-служба аэропорта.

- С самыми сложными погодными условиями экипажи самолетов и персонал Пулково столкнулись 3 и 4 января. Тогда бушевал циклон «Магдалена». Но благодаря работе операционных служб, не произошло никаких задержек в зоне ответственности аэропорта, - говорится в сообщении.

По количеству рейсов за сутки лидировало 30 декабря. Тогда аэропорт обслужил 458 рейсов. Самый большой пассажиропоток зафиксирован 8 января – 65 тысяч пассажиров прилетели или улетели через Пулково.

Чаще всего пассажиры улетали в Москву, Сочи, Калининград, Уфу, Екатеринбург, Казань и другие. Среди международных направлений лидером стали Стамбул, Дубай, Анталья.