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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:01

Водителя задержали за попутку дачи взятки инспектору ГИБДД в Петербурге

Теперь на мужчину возбуждено уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку дачи взятки

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку дачи взятки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя, который пытался дать им взятку. Все произошло еще ночью 26 декабря 2022 года в Приморском районе города. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по городу.

- Около 2:50 часов ночи у дома 2/7 по проспекту Испытателей в Приморском районе был остановлен автомобиль «Хендай Солярис», под управлением 35-летнего гражданина государства расположенного в Центральной Азии. Водитель, чтобы на него не составляли административный протокол, попытался дать инспектору взятку в размере 1 тысячи рублей, - рассказали в дорожной полиции.

Но инспектор сразу же задержал водителя за попытку дачи взятки. Теперь на мужчину возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.