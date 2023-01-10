Половина жителей Петербурга уберут елку после Старого Нового года

У 44% жителей Санкт-Петербурга ёлка простоит дома до Старого Нового года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти половина жителей Санкт-Петербурга собираются убрать новогоднюю елку только после Старого Нового года - 14 января 2023 года. Лишь три процента горожан убрали ель после Рождества, а два процента после окончания каникул. Остальные же не будут ее трогать до февраля или даже до марта. Об этом 10 января 2023 года рассказали специалисты сервиса "Авито".

- По данным опроса у 65 процентов жителей Санкт-Петербурга в этом году дома стоит именно искусственная елка. 17 процентов респондентов поставили живую ель или альтернативные варианты в виде натуральных венков или еловых веток. Всего 14 процентов респондентов встречали Новый год вообще без елки или еловых украшений, - говорится в исследовании.

Надо отметить, что горожане чаще стали относить живые ели на переработку. На переработке дерево измельчают до состояния опилок, передают в приюты или зоопарки для подсыпки в вольерах и для обустройства экологических троп.