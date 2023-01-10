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НовостиЗвезды10 января 2023 13:01

Выставку «Балабанов» в Петербурге продлили на месяц

С середины октября ее посетили больше 100 тысяч человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На выставке есть копия трамвая из фильма "Брат". Фото: Комитет по культуре СПб.

На выставке есть копия трамвая из фильма "Брат". Фото: Комитет по культуре СПб.

Организаторы решили продлить время работы выставки «Балабанов», которая с середины октября действует в пространстве «Севкабель-Порт». За 2,5 месяца прочувствовать дух фильмов «Брат», «Жмурки» и других картин Балабанова, пришли 100 тысяч посетителей. Предполагалось, что выставку разберут после 15 января, но интерес к ней оказался очень высоким, поэтому проект продлили до середины февраля.

- На выставке представлены видеоинсталляции, фото, фрагменты фильмов — от первых до последних работ Балабанова, - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

В каждом зале, посвященным разным картинам, снятым Алексеем Балабановым, есть интерактивные объекты, чтобы гости смогли попасть внутрь кино. Это копия трамвая из «Брата», например.