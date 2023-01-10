Стали известны цены на участие в ПМЭФ-2023

Участие в ПМЭФ-2023 обойдется почти в миллион рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Россконгресс» обозначил расценки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 года. Цены поднимать не стали. Как и в прошлый раз, «входной билет» для участника обойдется в 960 тысяч рублей. А при условии ранней оплаты, предусмотрена скидка.

- С сегодняшнего дня открыли информацию по участию в 2023 году. Стоимость до 1 февраля - 720 000 рублей, после 2 февраля - 960 000, - отмечают сотрудники «КП-Петербург», ежегодно работающие на форуме.

Для сравнения, в 2021 году максимальная планка обычного участия составляла 840 тысяч рублей. При этом были предусмотрены пакеты «стандарт» и «премиум», а теперь все одинаково.

Также стала известна страна-гость ПМЭФ-2023, это - Объединенные Арабские Эмираты. Сам форум пройдет в Экспофоруме в период с 14-17 июня.