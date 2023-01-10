Полуголый мужчина насмерть забил камнем кошку в центре Петербурга

Петербуржец убил кошку камнем 1 января. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Адмиралтейского района Петербурга начала проверку по обращению местных жителей, которые сообщили о жестоком убийстве кошки. ЧП произошло в самом начале января, но официальная реакция появилась только сейчас.

- 3 января в полицию поступило заявление о том, что вечером 1 января во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице неизвестный мужчина несколькими ударами нанес смертельные травмы кошке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы отмечают, что жестокая расправа с животным произошла во дворе дома, на глазах детей. Другие горожане говорят, что живодер был голым по пояс, но один.

По факту заявления в Главке завели уголовное дело о жестоком обращении с животным. Статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.