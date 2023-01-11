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НовостиПроисшествия10 января 2023 21:44

Пенсионерку госпитализировали после пожара на улице Жени Егоровой в Петербурге

Женщина пострадала из-за огня в двухкомнатной квартире
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место происшествия выезжали три пожарные машины

На место происшествия выезжали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина пострадала при пожаре в Выборгском районе Северной столицы. Об этом вечером 10 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Жени Егоровой поступило в 15:28. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в двухкомнатной квартире воспламенился участок площадью в десять квадратных метров. По предварительной информации, в происшествии пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Судя по сообщениям в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» пострадавшая петербурженка – пенсионерка. Ее вынес из квартиры очевидец. На место происшествия выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 человек. Побороть пламя удалось в 15:55: пожар был ликвидирован.