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НовостиОбщество10 января 2023 22:03

Метель и до -7 градусов прогнозируют в Ленобласти 11 января

Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге и Ленобласти будет метель

В Петербурге и Ленобласти будет метель

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 11 января. Ночью и днем пройдет небольшой и умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В регионе прогнозируют метель, скорость ветра в некоторых районах может достичь 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -2 до -12 градусов, а днем от 0 до -7 градусов. На дорогах будет гололедица и снежный накат, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 11 января в Петербурге. Снег прогнозируют только ночью, но осадки будут умеренными. Скорость ветра во время метели от семи до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до пяти градусов со знаком минус, а днем будет от -1 до -3 градусов. Понизится атмосферное давление. На дорогах образуется гололедица.