Начало оттепели и сильный ветер ждут Петербург 11 января

Начало оттепели и мокрый снег ждут Петербург 11 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург снова вернулось потепление. В среду, 11 января 2023 года, город ожидает начало оттепели. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, продолжит дуть теплый и сильный ветер, а также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием периферии циклона. В такой ситуации ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах небольшой мокрый снег, возможна гололедица, - сообщили в центре.

Днем по Петербургу температура воздуха составит от минус 2 до нуля градусов, по Ленинградской области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер все еще южный до 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.