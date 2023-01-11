Рейтинг застройщиков по вводу жилья составили в Петербурге

В Петербурге составили рейтинг застройщиков по вводу жилья в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксперты составили рейтинг застройщиков в Санкт-Петербурге по вводу жилья в 2022 году. Так, тройка компаний Setl Group, «Эталон» и ЛСР оказались самыми активными, так как на них приходится до 45,5 процентов всего жилья, возведенного в городе за прошлый год - это более 1,4 млн квадратных метров жилой площади. Об этом 9 января 2023 года сообщает РБК.

- Эксперты прогнозируют в этом году усиление тренда на укрупнение рынка при сокращении объемов строительства у более мелких игроков. На фоне нестабильности в экономике это приведет к общему снижению объемов ввода, - пишет издание.

На четвертом месте находится ГК «Главстрой». За минувший год компания сдала более 168,6 тысяч квадратных метров жилья. КОмпания сдала 13 домов в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе. И пятерку лидеров завершает ЦДС. Компания сдала почти 167,5 тысяч квадратов жилья.