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НовостиПроисшествия11 января 2023 5:23

Две машины попали в жесткое ДТП на красном светофоре в Петербурге

Оба водителя нарушили ПДД
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Две машины попали в жесткое ДТП на красном светофоре в Петербурге

Две машины попали в жесткое ДТП на красном светофоре в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Красном Селе Санкт-Петербурга произошло жесткое ДТП из-за того, что два водителя одновременно решили нарушить правила дорожного движения. Авария случилась вечером 10 января 2023 года на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Красных Командиров. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как обе машины выехали на запрещающий, красный сигнал светофора. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- По видеозаписи можно определить, что водитель бордового седана решил проскочить перекресток на запрещающий, желтый сигнал светофора и повернуть налево, а навстречу ему, тоже на запрещающий сигнал светофора летел водитель такси, - рассказали очевидцы.

В итоге такси протаранило седан, автомобиль отлетел на несколько метро. По предварительным данным, оба водителя пострадали.Но насколько серьезные они получили травмы, не уточняется.