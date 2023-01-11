Две машины попали в жесткое ДТП на красном светофоре в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Красном Селе Санкт-Петербурга произошло жесткое ДТП из-за того, что два водителя одновременно решили нарушить правила дорожного движения. Авария случилась вечером 10 января 2023 года на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Красных Командиров. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как обе машины выехали на запрещающий, красный сигнал светофора. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- По видеозаписи можно определить, что водитель бордового седана решил проскочить перекресток на запрещающий, желтый сигнал светофора и повернуть налево, а навстречу ему, тоже на запрещающий сигнал светофора летел водитель такси, - рассказали очевидцы.

В итоге такси протаранило седан, автомобиль отлетел на несколько метро. По предварительным данным, оба водителя пострадали.Но насколько серьезные они получили травмы, не уточняется.