Плантацию конопли нашли в двухкомнатной квартире в Петербурге

Полиция нашла плантацию конопли в двухкомнатной квартире в Красном Селе / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В жилой квартире в Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли плантацию конопли. На мини-огород стражи порядка наткнулись 9 января 2023 года в результате оперативно-розыскных мероприятий. Растения произрастали в одной двухкомнатной квартире в городе Красное Село. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Подпольный мини-огород был организован в 2-комнатной квартире дома 14 по улице Лермонтова в городе Красное Село. В ходе обыска в одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли шесть кустов конопли, а также пакет готовой продукции – марихуаны весом почти 400 граммов, - рассказали в полиции.

Хозяином квартиры оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Сотрудникам полиции он признался, что выращивал траву для себя и иногда продавал своим знакомым.

На фермера завели уголовное дело. Сейчас он задержан.