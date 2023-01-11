Роспотребнадзор Петербурга рассказал о новом штамме коронавируса «кракен» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если кажется, что коронавирус уже закончился, то нет. Вирус продолжает мутировать и образовывать новые штаммы. Так, на данный момент на первое место стал выходить штамм под названием "кракен". Он более заразный и очень быстро распространяется по сравнению со своими предшественниками. Об этом 11 января 2023 года рассказали в Роспотребнадзоре Петербурга.

- Новый штамм представляет собой "рекомбинантную" подлинию "Омикрона". Из-за мутации его скорость распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов, - отметили специалисты.

Благо, этот вид коронавируса не отличается высокой летальностью и переносится не тяжелее, чем остальные. В первую очередь вирус поражает детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Известно, что на данный момент в России нет ни одного зарегистрированного случая заболевания "кракеным", однако штамм может проникнуть в страну, так как границы открыты.