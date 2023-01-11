Всего 20% от нормы осадков выпало в Петербурге в первую декаду января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой декады января 2023 года. Как и сообщалось ранее, 1 января стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в городе. Температура воздуха составила плюс 4,8 градусов. А 8 января стало стало самым холодным в этой декаде - температура в Петербурге опустилась до минус 17,3 градусов.

- Средняя температура в первые 10 дней января - минус 6,4 градуса, что на пару градусов ниже нормы. Но это не является какой-либо аномалией, - отметил Колесов.

Он добавил, что уже третий год подряд после очень теплого начала месяца, его первая декада становится все холоднее и холоднее.

Что касается осадков, то их, включая снег и дожди, за первые 10 дней выпало 9,5 мм, что равно 20 процентам от месячной нормы. Солнце светило только 2 января, но зато целых 1,9 часа.