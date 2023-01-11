Петербург перевыполнил годовой план по вводу жилья

Петербург на полтора процента перевыполнил годовой план по вводу жилья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург в 2022 году перевыполнил план по введению жилья. За год в городе было введено 3 миллиона 466 тысяч квадратных метров жилья. Это более 1,4 тысячи домов на 70,2 тысяч квартир. Как отметили в Смольном, план перевыполнен на полтора процента.

- Петербург сохраняет высокие темпы жилищного строительства все последние годы. Это показатель устойчивости не только строительного комплекса, но и всей экономки города, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Самое большое количество домов было сдано в Приморском районе - 60 домов на 23,7 тысячи квартир. Следом идет Выборгский район, где горожане уже начали заселять 35 новых домов. На третьем месте Московский район, где введено 15 домов.

Помимо этого, в прошлом году в Петербурге сдано 32 учреждения образования и 10 учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта.