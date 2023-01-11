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НовостиПроисшествия11 января 2023 6:59

Труп восьмиклассника обнаружили на Васильевском острове в Петербурге

На теле 14-летнего мальчика не было следов насильственной смерти
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Васильевском острове внезапно умер восьмиклассник

На Васильевском острове внезапно умер восьмиклассник

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи со смертью школьника. Труп восьмиклассника нашли в квартире, где он живет, на Васильевском острове. На теле никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Об этом 11 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп 14-летнего ученика восьмого класса был обнаружен 10 января около 23 часов в квартире на Новосмоленской набережной. На теле не выявлено внешних признаков насильственной смерти, - рассказал источник.

На место прибыли следователи. Они осмотрели тело, а также саму квартиру. Рядом с мальчиком они нашли мобильный телефон и два флакона жидкости для электронного испарителя. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Известно, что подросток проживал вместе с отцом, а также бабушкой и дедушкой.