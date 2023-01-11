Названы самые высокооплачиваемые вакансии нового года в Петербурге

три четверти петербургских компаний будут поднимать зарплату в новом году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый год – новые возможности. Эксперты рынка труда отмечают, что, несмотря на все трудности, в городе продолжает расти как число вакансий, так и предлагаемая зарплата. Большинство работодателей собирается повысить оклады своим сотрудникам.

- В январе 2023 года 46% петербургских компаний планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5%, -сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Еще 29% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале и марте.

При этом, высокооплачиваемые вакансии есть в городе уже сейчас. Больше всего, от 300 тысяч рублей, квалифицированным специалистам готовы платить в сфере недвижимости, строительства и эксплуатации, а также айтишникам. Но не только. Так, от 200 тысяч рублей может заработать специалист по радиоэлектронной борьбе.

До 400 тысяч готовы платить директору по маркетингу в университет искусственного интеллекта. Когнитивно-поведенческий терапевт может рассчитывать на 4200 долларов США. А старший научный сотрудник, который будет проводить лекции для студентов, получит до 700 000 рублей. Правда, для этого придется переехать в Китай.