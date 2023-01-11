Под Тихвином от морозов лопнула и обледенела водонапорная башня

В поселке Сарка под Тихвином замерзла водонапорная башня. Фото: vk.com/tih_win

Жители небольшого поселка Сарка, что в Тихвинском районе Ленобласти, получили «в подарок» необычный арт-объект – гигантскую сосульку. Ей стала водонапорная башня. Она не выдержала рождественских морозов и лопнула. А потом – заледенела.

- 10 января жители поселка обнаружили, что водонапорная башня замерзла, - пишет паблик «Подслушано/Тихвин».

Кроме того, что теперь воду приходиться добывать другим способом, из колодцев или скважин, появилась и другая проблема. Из-за намерзшего льда башня накренилась и грозится упасть.

Осмотревшие башню специалисты прогнозов пока не делают. Ремонт, по их словам, начнется, как только отступят морозы. А пока пяти сотням жителей Сарки придется потерпеть.