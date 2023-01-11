Блокадникам из Ленобласти выплатят по 10 тысяч рублей к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда

К 80-летию со дня прорыва блокады жителям блокадного Ленинграда выплатят по 10 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этом году Санкт-Петербург и Ленинградская область отмечают 80-летний юбилей со дня прорыва блокады Ленинграда. Важное событие произошло 18 января. В честь этого к праздничной дате Ленинградская область выплатит по 10 тысяч рублей бывшим блокадникам. Об этом 11 января сообщили в администрации региона.

- К 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда Ленобласть выплатит по 10 тысяч рублей жителям региона, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «За оборону Ленинграда» и проживавшим в Ленинграде в период его блокады, - сообщили в администрации 47-го региона.

На выплаты из бюджета Ленобласти уже выделено 28,9 миллионов рублей. Все деньги поступят на счета блокадников автоматически до 18 января. Специальные заявления на получение выплаты писать не надо.