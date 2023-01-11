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НовостиПроисшествия11 января 2023 7:59

Петербуржец продавал наркотики через курьеров доставки

Но криминальный бизнес накрыла полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге будут судить мужчину, продававшего наркотики через курьеров.

В Петербурге будут судить мужчину, продававшего наркотики через курьеров.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге будут судить хитрого наркодельца, который решил не пачкать свои руки, а торговать зельем через курьеров сервиса доставки. Летом 2022 года он вызвал курьера, которому вручил увесистый пакет. Внутри, как позднее оказалось, был гашиш. Но поставку сорвала полиция, взявшая 30-летнего петербуржца с поличным.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Статья предусматривает очень значительные сроки лишения свободы. А точное наказание жителю Петроградского района определит суд. Обвинительное заключение по делу уже утвердила прокуратура.