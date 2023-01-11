Ленобласть завершила подготовку для создания нового заповедника «Бухта Желтая» / Фото: Александр Дрозденко

В Ленинградской области завершилась подготовка к созданию нового заповедника "Бухта Желтая", который находится в Выборгском районе региона. Примечательно, что это совпало с Всероссийским днем заповедника. Об этом 11 января 2023 года рассказал губернатор области Александр Дрозденко.

- Ленобласть завершила подготовку обосновательной базы и документации для создания новой особо охраняемой природной территории - памятника природы "Бухта Желтая" в Выборгском районе, - рассказал губернатор.

Территория будущего заповедника - это место стоянок водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути. Для того, чтобы защитить экологическую систему побережья Финского залива, на площади в более чем 600 гектаров установлен особый режим охраны. В будущем для посетителей на территории появятся удобные экотропы, места для отдыха и наблюдений за природой.