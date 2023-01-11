Две тысячи животных кастрировали по льготной программе за 2022 год в Ленобласти

В Ленобласти за год кастрировали 1 991 бездомное животное. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2022 год в Ленобласти кастрировали и стерилизовали две тысячи животных по льготной программе. Об итогах акции помощи беспризорным питомцам рассказали в online47.ru. Цели процедуры простые и понятные – не допустить, чтобы у уличных собак и кошек появилось нежелательное потомство. По словам ветеринаров, они следят за беспризорными животными постоянно, операции проводятся каждый день.

- Итого за 2022 год в Ленобласти провели 1 991 операцию. Всего кастрировали и стерилизовали 1 754 кошки и 237 собак, - рассказали изданию в региональном управлении ветеринарии.

Специалисты называют свою работу единственным способом гуманно снизить число бездомных животных в регионе. К слову, недавно управление ветеринарии Ленобласти отчиталась о сборе 2,5 тонны кормов для бездомных животных. Всего в 47 регионе действуют 15 зарегистрированных приютов, в которых в основном содержатся собаки.