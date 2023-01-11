Гендиректор «Зенита» объяснил лучшими условиями уход капитана команды Ловрена в «Лион»

Деян Ловрен ушел в "Лион" после 2.5 лет в Петербурге. Фото: ФК "Зенит"

Генеральный директор футбольного «Зенита» Александр Медведев рассказал о причинах, которые побудили хорватского защитника Деяна Ловрена покинуть Петербург и перебраться во французский «Лион».

- Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него, - приводит слова Медведева «Мойка 78».

При этом «Зенит» предлагал футболисты остаться и подписать новый контракт, но хорват выбрал французский клуб. Также причиной могло стать желание играть в еврокубках, из которых российские клубы исключены по причине украинского конфликта.

Напомним, что Деян Ловрен перешел в «Зенит» в 2020 году. Последний сезон защитник был капитаном команды.