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НовостиСпорт11 января 2023 8:22

Гендиректор «Зенита» объяснил лучшими условиями уход капитана команды Ловрена в «Лион»

Хорватский защитник выступал за петербургский клуб в течение 2,5 лет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Деян Ловрен ушел в "Лион" после 2.5 лет в Петербурге. Фото: ФК "Зенит"

Деян Ловрен ушел в "Лион" после 2.5 лет в Петербурге. Фото: ФК "Зенит"

Генеральный директор футбольного «Зенита» Александр Медведев рассказал о причинах, которые побудили хорватского защитника Деяна Ловрена покинуть Петербург и перебраться во французский «Лион».

- Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него, - приводит слова Медведева «Мойка 78».

При этом «Зенит» предлагал футболисты остаться и подписать новый контракт, но хорват выбрал французский клуб. Также причиной могло стать желание играть в еврокубках, из которых российские клубы исключены по причине украинского конфликта.

Напомним, что Деян Ловрен перешел в «Зенит» в 2020 году. Последний сезон защитник был капитаном команды.