Пенсионера задержали по подозрению в зверском убийстве своего сына в Петербурге

Полицейские Курортного района задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве своего сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала пенсионера по подозрению в убийстве своего сына. Причем, пожилой мужчина сам объявил в розыск своего родственника, сообщив, что тот якобы пропал без вести. Об этом 11 января 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 3 января в полицию Курортного района обратился 74-летний житель Зеленогорска, который заявил, что его 47-летний сын ушел из дома 24 декабря и с тех пор не возвращался. Якобы тот пропал без вести, - рассказали в полиции.

10 января тело мужчины нашли в лесу в районе поселка Ушково. На нем были следы насильственной смерти. В итоге полиция заподозрила самого отца погибшего. Установлено, что в ночь на 25 декабря пенсионер повздорил с сыном, ударил его палкой по голове, от чего мужчина скончался. После этого отец вывез тело сына в лес, где бросил.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.