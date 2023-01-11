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НовостиПроисшествия11 января 2023 8:48

Двое пенсионеров из Петербурга отдали мошенникам более 6 млн рублей

Полиция разыскивает подозреваемых
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двое пенсионеров из Петербурга отдали мошенникам более 6 млн рублей

Двое пенсионеров из Петербурга отдали мошенникам более 6 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое пенсионеров лишились более 6 миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников. Оба заявления в полицию поступили 10 января 2023 года, но один в Калининском районе, второй в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В Калининском районе в полицию обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала, что с 14 по 29 декабря ей звонил незнакомый мужчина, якобы сотрудник службы безопасности банка, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил перевести на указанные им счета более 3,3 миллионов рублей, - рассказали в полиции.

Аналогичную историю рассказал 84-летний житель Красногвардейского района. У пожилого мужчины мошенники выманили 3 миллиона рублей.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает преступников.