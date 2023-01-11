Онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80» стартовала в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области стартовала онлайн-эстафета «Прорыв 80», посвященная круглой годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда. Принять участие в акции может любой житель региона, который хочет поделиться воспоминаниями близких о тех героических днях, прочитать фрагменты из дневников и писем, которые хранятся в архивах. Эстафета продлится до 18 января 2023 года.

- Одними из первых к эстафете присоединились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк. Глава региона прочитал фрагмент из воспоминаний участника битвы за Шлиссельбург Николая Хасьяновича Васипова, а Анна Данилюк фрагмент из дневника жителя блокадного Ленинграда Федора Григорьевича Ешугова, - рассказали в администрации 47-го региона.

Партнером акции вступает Президентская библиотека, работники которой собрали самые интересные и яркие цитаты из архивов библиотек страны. В этих строках отражены быт блокадного года, эвакуация горожан, переписка блокадников в оккупированном городе, а также память о прорыве кольца и снятии блокады.

Для записи видео можно взять цитату из этого банка данных или рассказать любую другую историю по воспоминаниям или книгам. Далее ролик нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #прорыв80.