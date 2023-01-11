Стоимость проживания в отелях Петербурга выросла на 15% в новогодние праздники

Новогодний отдых в Петербурге в этом году подорожал на 15% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогодний отдых в Санкт-Петербурге стал дороже на 15 процентов. Все за счет увеличения стоимости проживания в отелях. Об этом 11 января 2023 года пишут "Ведомости Санкт-Петербург". В новогоднюю ночь стоимость номера была на уровне 6,7 тысяч рублей, а в Рождество - 4750 рублей.

- Отели "три звезды" в среднем просили за номер в праздничные дни по 3,5-4 тысячи в сутки, гостиницы "четыре звезды" - 4-5 тысяч в сутки. В текущем году, несмотря на рост загрузки, выручка осталась примерно на уровне прошлого года, а доходность снизилась на фоне увеличения затрат, - сообщает издание.

В целом загруженность гостиниц с 30 декабря по 8 января составила 65 процентов. Пик загрузки пришелся на 3 и 4 января, когда отели были заполнены на 86-89 процентов. Если сравнивать с прошлым годом, то спрос особо не вырос.