В Красном Селе сбитый грузовиком мужчина встал и убежал с места ДТП

В Красном Селе грузовик снес неадекватного пешехода. Фото: vk.com/krasnoe_selo

«Железного человека» сняли камеры уличного наблюдения в Красном Селе. Вечером 10 января здесь не совсем адекватный мужчина сначала бродил по дороге, а потом попал под грузовик. От удара пешеход отлетел на несколько метров. Но, как ни в чем не бывало, встал и ушел по своим делам, оставив шокированного водителя ждать приезда ГИБДД.

- На Геологической улице болтался невменяемый человек. Он около часа свободно бросался на машины, ходил по проезжей части. Танцуя и подпрыгивая, гражданин в конечном итоге пошёл в лобовую атаку на грузовик на Ивангородском проспекте, - пишут очевидцы в группе «Транспортный коллапс. Красное Село».

По словам свидетелей происшествия, удар был мощный, так как грузовик шел на приличной скорости, а быстро остановиться ему помещал гололед. Тем не менее, пешеход, судя по всему находившийся под воздействием наркотиков, сам встал и убежал.

- Очевидно, что утро у него будет тяжелым, - пишут жители Красного Села.