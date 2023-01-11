Мужчина избил кочергой до реанимации своего гостя в Ленобласти

В Ленобласти мужчина до полусмерти избил друга кочергой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области объявился очень негостеприимный хозяин. 40-летний мужчина избил кочергой своего приятеля, который пришел к нему в гости. Произошло это 9 января 2023 года в поселке Мшинская Лужского района, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 10 января в полицию поступила телефонограмма из больницы Луги о том, что к ним госпитализировали 52-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Пациента пришлось поместить в отделение реанимации, - рассказали в полиции.

Стражи порядка начали проверку и установили, что мужчину привезли их дома 8 на Новой улице в поселке Мшинская. Они наведались туда, где их встретила 42-летняя женщина. Она рассказала, что утром пострадавший был у нее в гостях. Там же был и ее 40-летний сожитель. Между мужчинами возникла ссора после распития алкоголя. В итоге ее возлюбленный взял кочергу и избил до полусмерти госте, после чего сбежал.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас мужчину разыскивают.