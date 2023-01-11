Новая перехватывающая парковка открылась у станции метро «Шушары»

У метро "Шушары" открылась перехватывающая парковка. Фото: gov.spb.ru

Новая перехватывающая парковка появилась в Петербурге. Ее открыли у станции метро «Шушары». Это не самая популярная станция городской подземки, но ей активно пользуются жители Колпино, которым удобно ехать к метро на машине по Софийской улице.

- Благодаря открытию перехватывающей парковки, построенной по просьбам жителей Пушкинского и Колпинского районов, автомобилисты смогут добраться до нужного места без пробок и потери времени, - приводит слова губернатора Петербурга пресс-служба Смольного.

Место для стоянки выбрано тоже не просто так. Сначала в соцсетях был запущен опрос. И 78 процентов пользователей высказались именно за это расположение, вблизи выездов на КАД и Софийскую улицу.

На стоянке есть 187 машино-мест. Стоимость часа парковки составляет 25 рублей. Но если водитель совершит две поездки на общественном транспорте по карте «Подорожник», например, туда-обратно на работу на метро, то стоянка будет бесплатной.