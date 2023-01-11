Оттепель наступит в Ленинградской области с 12 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградскую область придет оттепель. Как и в Санкт-Петербурге, уже 12 января 2023 года температура воздуха в регионе повысится и окажется выше отметки в ноль градусов. Правда, не во всех районах. Где-то еще будет держаться слабый морозец. Об этом сообщили в МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- 12 января в области будет облачная погода. Ночь на западе в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, на востоке особо без осадков, - рассказали спасатели.

Температура воздуха в ночное время составит пока 1-6 градусов ниже нуля, на востоке области до минус 9 градусов. Днем потеплеет до плюс одного градуса, в некоторых районах может оставаться до минус 4. На дорогах при этом гололед. Также днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег.