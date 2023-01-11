Самолет Петербург-Котлас экстренно сел в Вологде из-за трещины на стекле в кабине пилота

Самолет Петербург-Котлас сел во Вологде из-за трещины в стекле. Фото: t.me/sztproc

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку ЧП с самолетом, который летел из Петербурга в Котлас, но экстренно сел в Вологде. Причиной, по которой борт не долетел до Архангельской области, стала трещина в стекле кабины пилотов.

- По предварительным данным, 10 января 2023 года самолет рейса Санкт-Петербург (Пулково) - Котлас из-за образовавшейся на правом стекле в кабине воздушного судна трещины совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сама посадка прошла штатно, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. После посадки пассажиров резервным самолетом доставили в Великий Устюг, а уже оттуда наземным транспортом в Котлас.

Известно, что рейс на самолете Як-40 выполняло «Вологодское авиационное предприятие».