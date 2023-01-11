КГИОП в третий раз получил отказ о возбуждении уголовного дела на собственника дачи Мюзера в Петербурге

В третий раз отказано в возбуждении уголовного дела в связи с неудовлетворительным состоянием деревянной дачи Мюзера / Фото: КГИОП

КГИОП Санкт-Петербурга в третий раз получил отказ о возбуждении уголовного дела в отношении собственника деревянной дачи Мюзера в связи с ее неудовлетворительным состоянием. Здание в стиле модерн, расположенное в Зеленогорске, уникально своим комплексом печей и каминов с керамическими изразцами и является памятником регионального значения. Однако уже более 10 лет находится в плохом состоянии. Об этом в комитете сообщили 11 января 2023 года.

- В июне 2022 года комитет направлял в полицию Курортного района заявление с просьбой возбудить дело по статье об уничтожении объекта культурного наследия, но дважды получил отказ. В декабре комитет снова подал заявление уже о мошенничестве, но снова получил отказ, - рассказали в КГИОП.

Отмечается, что у собственника имелись объективные причины, не позволявшие выполнить работы по сохранению памятника, а именно: распространение новой коронавирусной инфекции.