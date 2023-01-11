Петербуржец получил больше года тюрьмы за жестокое убийство таксы

Петербуржец получил реальный срок за убийство собаки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга на два года отправится за решетку за жестокое убийство собаки. Такой вердикт вынес судья мирового суда Фрунзенского района города. Там рассматривалось дело о гибели таксы по кличке «Ричард», которую пьяный мужчина насмерть забил ногами.

- Ночью 10 сентября 2022 года обвиняемый, находясь на лестничной клетке дома по Дунайскому проспекту, умышленно нанес удары ногами по телу и морде собаки, от которых та упала, а после встал на морду собаки ногой и стал давить с силой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина раздавил голову бедной таксы, отчего та погибла на месте. На место была вызвана полиция. На живодера завели уголовное дело. Протрезвев, мужчина признал вину.

Дело рассматривалось в особом порядке, когда не дают больше 2/3 наказания. За убийство таксы петербуржец получит год и два месяца колонии, но по совокупности с другим приговором – два года лишения свободы строгого режима.

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