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НовостиПроисшествия11 января 2023 14:37

Петербуржец получил больше года тюрьмы за жестокое убийство таксы

Собаку мужчина забил ногами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржец получил реальный срок за убийство собаки.

Петербуржец получил реальный срок за убийство собаки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга на два года отправится за решетку за жестокое убийство собаки. Такой вердикт вынес судья мирового суда Фрунзенского района города. Там рассматривалось дело о гибели таксы по кличке «Ричард», которую пьяный мужчина насмерть забил ногами.

- Ночью 10 сентября 2022 года обвиняемый, находясь на лестничной клетке дома по Дунайскому проспекту, умышленно нанес удары ногами по телу и морде собаки, от которых та упала, а после встал на морду собаки ногой и стал давить с силой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина раздавил голову бедной таксы, отчего та погибла на месте. На место была вызвана полиция. На живодера завели уголовное дело. Протрезвев, мужчина признал вину.

Дело рассматривалось в особом порядке, когда не дают больше 2/3 наказания. За убийство таксы петербуржец получит год и два месяца колонии, но по совокупности с другим приговором – два года лишения свободы строгого режима.

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