«Тепловую карту» распространения наркотиков создадут в Петербурге

С наркотиками в Петербурге будут бороться с помощью "тепловой карты". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге, по инициативе городской прокуратуры, появится так называемая «тепловая карта» распространения наркотиков. Она нужна чтобы бороться с преступниками и пресекать нарушения закона, связанные с запрещенными веществами.

- Необходимо понимать, где учится, работает, с кем общается человек, совершивший преступление или употребивший наркотики», – сообщил «Петербургскому дневнику» прокурор города на Неве Виктор Мельник.

Работой над картой совместно ведут правоохранительные органы и городские власти. Ее создание поможет установить эпицентры распространения зелья и пресечь нарушение закона.

Мельник также рассказал, что в среднем в год в прокуратуру поступает 150 тысяч обращений от жителей Петербурга. Темы разнообразные, от соблюдения прав человека до вопросов ЖКХ.