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НовостиОбщество11 января 2023 15:50

Ученые из Петербурга разработали новый способ изучения водоемов

Специалисты запустили новое направление – аэролимнологию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ученые из Петербурга разработали новый способ изучения водоемов

Ученые из Петербурга разработали новый способ изучения водоемов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Петербурга разработали новый способ для изучения водоемов с помощью дронов и IT-систем. Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН запустили новое направление – аэролимнологию.

- При изучении водоемов комплексный подход подразумевает соединение классических методов лимнологии, способов сбора информации с помощью беспилотников и сенсорных систем, а также обработку больших массивов данных на основе технологий искусственного интеллекта, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Полученные при таком способе исследования данные можно использовать не только для изучения водных организмов. Такая информация будет полезна для изучения донных ландшафтов и поиска полезных ископаемых в труднодоступных местах акваторий.