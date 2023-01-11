Начальник участка петербургского жилкомсервиса попался на получении получении взятки

Полиция повязала чиновника ЖКС, вымогавшего взятки у бизнесмена. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали начальника участка по эксплуатации одного из жилкомсервисов Красносельского района, которого подозревают в получении взяток. По версии следствия, чиновник брал деньги с владельца кафе, которое незаконно находилось в одном из домов.

- Достоверно зная, что индивидуальный предприниматель незаконно переоборудовал нежилое помещение в одном из многоквартирных домов под кафе, потребовал ежемесячные взятки в сумме 20 тысяч рублей за непринятие мер, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Какое-то время бизнесмен платил. А потом ему то ли надоело, то ли чиновник захотел больше, но хозяин кафе пошел в полицию. Там решили брать взяточника с поличным. Бизнесмену дал «куклу» из 10 тысяч настоящих и 170 тысяч поддельных рублей, якобы аванс за 2023 год. С ними мужчина и пришел на встречу.

Пои передаче денег начальника отдела жилкомсервиса и повязали. Теперь 38-летнему чиновнику грозит большой штраф и приличный срок за взяточничество.