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НовостиЗдоровье11 января 2023 16:17

Смольный выделил 98,5 млн рублей на бесплатные лекарства для больных ковидом

Эти деньги пойдут на лечение амбулаторных пациентов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Большинство пациентов лечатся от ковида в домашних условиях

Большинство пациентов лечатся от ковида в домашних условиях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге выделено дополнительное финансирование на бесплатные лекарства от ковида. Правительство города направило на эти цели 98,5 миллионов рублей из резервного фонда. Эти деньги пойдут на лечение амбулаторных пациентов.

- Сейчас почти 90% пациентов с COVID-19 лечатся на дому. Они нуждаются в лекарствах, и город готов предоставить их бесплатно, – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

На выделенные деньги уже купили препараты. Лекарства готовы к выдаче пациентам. Среди медикаментов – противовирусные, противовоспалительные, антикоагулянтные и другие препараты.

Напомним, 11 января в Петербурге зафиксировано около пяти тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.